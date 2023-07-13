РФ "висмоктує всі ресурси". Маляр розповіла, як Кремль "полегшив" викрадання зерна

Росія продовжує викрадати українське зерно з окупованих територій України. Так, в Кремлі навіть вже зайнялись "спрощенням" процесу крадіжок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра оборони Ганни Маляр.

"Наразі путінський режим створює умови для експорту сільськогосподарської продукції з тимчасово окупованих територій України за межі території РФ", - розповіла вона.

Для цього, за словами Маляр, окупанти приводять сільськогосподарську продукцію та діяльність сільгосп виробників у відповідність стандартам ветеринарного та фітосанітарного нагляду РФ.

"Росія, як справжній варвар, захоплює території та людей більш розвиненої держави, висмоктує всі ресурси та доводить до руйнації", - констатувала заступниця міністра оборони.

Викрадення українського зерна РФ

Росія почала викрадати зерно з окупованих територій України майже з перших днів масштабного вторгнення в Україну. При цьому Росія відправляє зерно, яке незаконно вивезла з України, з території Криму до країн Ближнього Сходу. Це стало відомо після того, як одне з російських суден потрапило на супутниковий знімок.