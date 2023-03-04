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Окупанти "Іскандером" обстріляли Запорізький район: було пошкоджено будинки

Фото: Окупанти "Іскандером" обстріляли Запорізький район (t me Tsaplienko)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 4 березня, російські військові з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" обстріляли Запорізький район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Близько 13:00, військовослужбовці РФ, застосувавши ОТРК "Іскандер-К", завдали удару по одній з територіальних громад Запорізького району", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що вибуховою хвилею та уламками пошкоджено фасади, вікна та дахи домоволодінь місцевих жителів. Постраждалих немає.

"Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни", - додали у прокуратурі.

Нагадаємо, що у Запоріжжі у суботу, 4 березня, повідомляли про два вибухи. У регіоні, як і в половині областей України, оголошено повітряну тривогу.

Російські війська продовжують тероризувати населені пункти Запорізької області, що знаходяться на лінії вогню. Зокрема, лише за сьогодні вже загинули двоє людей, ще одна поранена.

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Російська ФедераціяЗапорожская областьВійна в Україніискандеры