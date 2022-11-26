Окупанти хочуть вивезти 10,5 тисячі українських дітей з Луганської області

Повідомляється, що окупаційна адміністрація прозвітувала про поглиблені медогляди для 15 000 дітей віком від 2 до 17 років.

Зокрема, завезені з Росії медики вирішили, що 70% із цих дітей нібито потребують "спеціальної медичної допомоги". На думку Центру національного спротиву, таким чином вони намагаються прикрити депортацію дітей до РФ.

"Спочатку їх поміщають до спеціалізованих оздоровчих закладів, потім із низки надуманих причин затримують повернення дітей додому, щоб спонукати батьків приїхати до дітей, потім сім'ям забороняють повертатися на територію України", - йдеться у повідомленні.

Наприклад, у пансіонаті "Фея-3" в Анапі (Краснодарський край) вже знаходяться понад 1500 осіб з окупованої частини Херсонської області. Їх схиляють до отримання російських паспортів та відкриття рахунків у російських банках нібито для виплати соціальної допомоги.

Окрім того, росіяни вже завезли 6 мобільних медичних пунктів на окуповану територію Херсонської області. Це спеціалізовані вантажні автомобілі, які обладнані під мобільні діагностичні кабінети. Передбачається, що окупанти намагаються якнайшвидше замінити українців у цих районах.

Українська сторона закликає своїх громадян не допускати обстежень російськими лікарями, щоби діти не стали жертвами депортації.