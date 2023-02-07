Окупанти хочуть позбавити Бахмут постачання, ЗСУ розбили ворога біля Вугледара: карти боїв

Луганський напрямок: війська РФ намагаються перехопити ініціативу на схід від Куп'янська

Російські війська, ймовірно, досягли тактичного успіху на північний схід від Куп'янська Харківської області. Декілька російських джерел стверджували, що окупанти зайняли Сінківку (10 км на північний схід від Куп'янська). Також повідомлялося, що 4 лютого російські війська прорвали українську оборону в Дворичному (приблизно за 9 км на північ від Сінківки) і посіли позиції на західній околиці населеного пункту.

Російські джерела стверджували, що 5-6 лютого війська РФ просунулися на захід від колишніх позицій лінії Сватово-Кременная. ЗСУ зберігають позиції у Білогорівці Луганської області станом на 6 лютого, незважаючи на заяви Росії про те, що російські війська захопили Білогорівку 3 лютого. Відео з геолокацією, зняте 6 лютого, показує українські сили у Білогорівці. Попередні заяви окупантів були частиною великої російської інформаційної операції.

Донецький напрямок: окупанти намагаються перерізати постачання Бахмута

Станом на 6 лютого російським силам не вдалося оточити Бахмут. Окупанти не залишають спроб перерізати дорогу Т0504 Костянтинівка-Годин Яр-Бахмут на захід від Бахмута та трасу E40 Шосе Бахмут-Слов'янськ, сполучення з містом залишається.

Російські війська продовжували наземні атаки навколо Бахмута 5 та 6 лютого. Кадри з геолокацією, опубліковані 5 лютого, підтверджують незначний наступ росіян на північний схід від Бахмута в районі Червоної Гори та в районі Роздолівка-Миколаївка (15 км на північний схід), у міських районах на північному сході Бахмута та на південний захід від Бахмута в районі Досвідченого (3 км на південь).

Окупанти також продовжували наземні атаки в районі Авдіївки та на західній околиці Донецька. Кадри з геолокацією, опубліковані 5 лютого, показують незначне просування росіян у західній Мар'їнці. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські сили провели обмежені наземні атаки поблизу Авдіївки в районі Кам'янки (5 км на північний схід від Авдіївки) та Північного (7 км на захід від Авдіївки).

У районі Вугледару ситуація стабілізувалася. Повідомляється, що російські частини, що воюють у цьому районі, — 155-а та 40-а бригади морської піхоти — значно знищені.

Південний напрямок: війська РФ припинили спроби наступу в Запорізькій області

Останніми днями російські війська залишили спроби наступу в Запорізькій області, обмежившись повітряною розвідкою. ЗСУ знищили два російські райони зосередження та дві диверсійно-розвідувальні групи на Кінбурнській косі. На відеозаписі, опублікованому 5 лютого, видно, як російські війська скидають запальні снаряди на українські позиції на правому березі Дніпра.

Українські війська продовжували обмежені спроби форсувати Дніпро. На кадрах із геолокацією, опублікованих 5 лютого, видно, як російська артилерія завдає ударів по українській диверсійно-розвідувальній групі у дельті Дніпра.