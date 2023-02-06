Судно з американськими БМП Bradley для України прибуло до Європи

Сьогодні, 6 лютого, судно Arc Integrity, яке перевозить БМП Bradley для України з США, прибуло до Великої Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Marine Traffic .

За інформацією трекера, судно, на якому було 60 БМП, вдень прибуло в порт британського Сатугемптона.

Фото: судно Arc Integrity на карті (натисніть, щоб збільшити)

Bradley відправили до України в рамках пакету військової допомоги на 2,85 мільярда доларів, який було оголошено на початку цього року.

Зазначимо, що інформація про відправку Bradley до України з'явилася ще 28 січня.