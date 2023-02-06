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Судно з американськими БМП Bradley для України прибуло до Європи

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Саутгемптон, Понеділок 06 лютого 2023 19:34
Судно з американськими БМП Bradley для України прибуло до Європи Ілюстративне фото: судно з американськими БМП Bradley для України прибуло до Європи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 6 лютого, судно Arc Integrity, яке перевозить БМП Bradley для України з США, прибуло до Великої Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Marine Traffic.

За інформацією трекера, судно, на якому було 60 БМП, вдень прибуло в порт британського Сатугемптона.

Судно з американськими БМП Bradley для України прибуло до Європи Фото: судно Arc Integrity на карті (натисніть, щоб збільшити)

Bradley відправили до України в рамках пакету військової допомоги на 2,85 мільярда доларів, який було оголошено на початку цього року.

Зазначимо, що інформація про відправку Bradley до України з'явилася ще 28 січня.

Нагадаємо, раніше Транспортне командування американських збройних сил показало завантаження Bradley у порту Чарлстона (Південна Кароліна).

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