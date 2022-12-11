Окупанти хочуть обійти Бахмут, а ЗСУ наближаються до Сватового: нові карти боїв

Контрнаступальні дії ЗСУ у районі Сватове - Кремінна

Українські та російські джерела стверджували, що 10 грудня ЗСУ продовжували контрнаступальні дії у напрямку Сватового. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що українські сили наближаються до Сватового. Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ без успіху намагалися атакувати лінію Синьківка - Лиман (50 км на північний захід від Сватового) і що війська РФ відобразили українську диверсійно-розвідувальну групу біля Дачного (3 км на захід від Сватового). Інший російський військовий блогер розповідав, що українські сили періодично атакують у районі траси Р-66 біля Сватового, де мали незначний тактичний успіх.

Російські "воєнкори" стверджували, що російські та українські війська ведуть бої біля Новоселівського (14 км на північний захід від Сватового) і що війська РФ контролюють більшу частину населеного пункту. Російські джерела та джерела в соціальних мережах стверджували, що ЗСУ завдали ударів по Сватовому та російському тилу в Новопскові (68 км на північний схід від Сватового) ракетами HIMARS та важкою артилерією.

Російські сили продовжували контратаки у районі Кремінної 10 грудня. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські бійці відбили контратаки окупантів на північ від Кремінної в районі Площанки (16 км на північний захід від Кремінної) та Невського (18 км на північний захід від Кремінної) та за 12 км на південь від Кремінної в районі Білогорівки.

Російський блогер стверджував, що війська РФ також встановили контроль за новими позиціями в Білогорівці. У Міноборони РФ заявили, що російські війська продовжували наступальні дії у напрямку Лимана і зайняли в цьому районі вигідніші рубежі. Гайдай заявив, що війська РФ поставили перед нещодавно відмобілізованими силами вздовж лінії Сватове - Кремінна завдання вимотати українські сили контратаками до того, як ЗСУ зможуть розпочати контрнаступ у напрямку Старобільська (53 км на північний схід від Кремінної).

Раніше ISW оцінювала, що російські сили мають намір збільшити темпи наступу в західній частині Луганської та східної частини Харківської областей, щоб запобігти посиленню українських контрнаступних операцій узимку.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти продовжували звичайну стрілянину із закритих позицій вздовж лінії зіткнення на заході Луганської та сході Харківської областей.

Українські та російські джерела стверджували, що ЗСУ продовжували контрнаступальні дії в районі Кремінної 10 грудня. За словами голови Луганської ОВА Гайдая, українські сили також наближаються до цього населеного пункту. У Міноборони РФ стверджували, що російські сили запобігли наступ ЗСУ у напрямку н.п. Червонопопівка (6 км на північний захід від Кремінної) та Діброва (5 км на південний захід від Кремінної). Російський "воєнкор" розповідав, що українські сили також вели штурми біля Площанки, і що бої між українськими та російськими військами продовжуються на лінії Макіївка - Червонопопівка.

Ситуація на Донбасі

Російські окупанти 10 грудня продовжили наступальні операції у районі Бахмута. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська відбили атаки росіян у районі Бахмута; за 18 км на північний схід від Бахмута в районі Яковлівки, Підгородного та Бахмутського; та в межах 21 км на південь від Бахмута в районі Досвідченого, Дружби та Курдюмівки. Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ провели штурм на південь від Бахмута у напрямку Кліщіївки та відбили українську контратаку в Опитному.

Російський "воєнкор" розповів, що війська РФ також продовжували штурмувати українські укріплення біля Бахмута, де, як повідомляється, вони досягли незначних тактичних успіхів. Інший російський військовий блогер заявив, що російські війська ще не захопили Опитне і, швидше за все, не будуть проводити повномасштабний штурм Бахмута в найближчому майбутньому через пов'язані з цим високі витрати. "Воєнкор" стверджував, що війська РФ мають намір обійти Бахмут з півдня через Курдюмівку і Кліщіївку та планують просуватися на північ від Бахмута в напрямку Соледара. Російські "воєнкори" стверджували, що українські та російські війська продовжують зазнавати великих втрат у районі Бахмута.

10 грудня російські війська продовжили наступальні операції у районі Авдіївка - Донецьк. За повідомленням Генштабу ЗСУ, українські війська відбили атаки інтервентів за 37 км на південний захід від Авдіївки в районі Невельського, Побєди та Новомихайлівки. У Міноборони РФ заявили, що російські наступальні операції, що продовжуються, витіснили українські сили з невказаних укріпрайонів у напрямку Донецька. Один російський "воєнкор" назвав бої в районі Авдіївки "млявою м'ясорубкою".

Війська РФ 10 грудня продовжували вести оборонні операції на заході Донецької області. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, окупанти обороняють свої позиції на цій ділянці фронту. У Міноборони РФ заявили, що російські сили запобігли наступу ЗСУ у напрямку російських позицій у районі н.п. Солодке (34 км на південний захід від Донецька) та м. Шевченка (85 км на південний захід від Донецька), а також нібито знищили українські диверсійно-розвідувальні групи біля Володимирівки (44 км на південний захід від Донецька).

Російський "воєнкор" заявив, що скупчення висотних будівель у Вугледарі (49 км на південний захід від Донецька) становить значні тактичні труднощі для потенційного нападу РФ на селище. Інший російський військовий блогер стверджував, що російські частини Східного військового округу не можуть вести наступ у районі Вугледару через погані погодні умови.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські загарбники продовжували звичайну стрілянину із закритих позицій вздовж лінії зіткнення у Донецьку та на сході Запорізької області.

"Південна вісь"

Російські сили продовжували обстріл українських позицій та населених пунктів на західному березі Дніпра 10 грудня. Українські та російські джерела повідомляють, що артилерійські удари військ РФ зазнавали населені пункти на правому березі, у тому числі й Херсон. Користувачі соцмереж повідомили про звук від "Шахедів-136", які баражували над Великою Олександрівкою на півночі Херсонської області в ніч проти 9 грудня. Місцеві жителі додатково відзначали звуки великих вибухів у російському тилу Херсонської області у Чаплинці (на трасі Т2202 Нова Каховка - Армянськ) та Скадовську (на трасі Р57 Херсон - Гола Пристань - Скадовськ).

Російський "воєнкор" поширив повідомлення про те, що війська РФ атакували "сіру зону" на Потьомкінському острові (на південь від міста Херсон на річці Дніпро, 9 грудня), і заявив, що атака була спрямована на прикриття російських позицій у Голій Пристані.

Війська РФ 10 грудня завдали ракетних, безпілотних та артилерійських ударів по районах Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що окупанти завдали зенітно-ракетного удару по воді біля узбережжя Очакова, і зазначив, що українська ППО збила два дрони "Шахед-136" над Миколаївською областю та два над Херсонською областю. У ніч із 9 на 10 грудня російські війська завдали додаткових ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Російські джерела звинуватили ЗСУ в обстрілі узбережжя Енергодару.

Українські бійці 10 грудня продовжували завдавати ударів по російських військових об'єктах та районах зосередження на півдні України. У Генштабі ЗСУ повідомили, що внаслідок удару по району зосередження військ РФ у невстановленому місці у Запорізькій області було поранено до 150 російських військовослужбовців. Українські джерела додатково підтвердили, що ЗСУ завдали ударів по російських військових об'єктах та командних пунктах у районі Енергодару, Молочанська, Токмака та Бердянська, а також по ЗРК "Бук-М3" біля Веселого із західного озброєння.