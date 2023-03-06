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Окупанти хочуть обікрасти унікальний атомний центр в Енергодарі при відступі, - ЗАЕС

Фото: окупанти хочуть обікрасни навчальний центр ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти вже планують відхід з Енергодара та збираються у разі відступу обікрасти Запорізьку атомну електростанцію. Мова йде про обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЗАЕС.

Жителі Енергодара зазначають, що увагу росіян привернув Центр підготовки ремонтного та керівного персоналу "Енергоатому", створений на базі навчально-тренувального центру Запорізької АЕС.

"Це унікальний об'єкт, де атомники з багатьох країн світу на повномасштабних моделях обладнання й устаткування отримують рідкісні практичні навички, необхідні для їх експлуатації та ремонту на атомних електростанціях", - йдеться у повідомленні.

Росіяни, які приїхали до Енергодару як "фахівці атомної галузі", склали списки обладнання, яке збираються "демонтувати" з атомної станції у разі відступу.

Зазначається, що кошти у створення навчального центру інвестував "Енергоатом" (500 млн гривень) та Євросоюз (майже 13 млн євро).

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна була за крок від катастрофи, як на Фукусімі, через захоплення росіянами Запорізької АЕС.

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