RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты хотят обокрасть уникальный атомный центр в Энергодаре при отступлении, - ЗАЭС

Фото: оккупанты хотят окрасить учебный центр ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты уже планируют отход из Энергодара и собираются в случае отступления обворовать Запорожскую атомную электростанцию. Речь идет об оборудовании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЗАЭС.

Жители Энергодара отмечают, что внимание россиян привлек Центр подготовки ремонтного и руководящего персонала "Энергоатома", созданный на базе учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС.

"Это уникальный объект, где атомщики из многих стран мира на полномасштабных моделях оборудования получают редкие практические навыки, необходимые для их эксплуатации и ремонта на атомных электростанциях", - говорится в сообщении.

Россияне, приехавшие в Энергодар как "специалисты атомной отрасли", составили списки оборудования, которое собираются "демонтировать" с атомной станции в случае отступления.

Средства в создание учебного центра инвестировал "Энергоатом" (500 млн гривен) и Евросоюз (почти 13 млн евро).

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина была в шаге от катастрофы, как на Фукусиме, из-за захвата россиянами Запорожской АЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭнергодарЭнергоатомЗапорожская АЭСокупанти