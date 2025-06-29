Окупанти хочуть будувати порт і залізницю в Криму з фірмами Китаю, - розвідка

Нагадаємо, раніше видання The Economist заявило, що Китай став головним постачальником для воєнної машини Росії. Припускається, що Пекін міг передати Москві летальну зброю.

Як зазначив речник Служби зовнішньої розвідки, РФ планує цьогоріч виготовити 2 млн FPV-дронів з китайськими деталями. Ці безпілотники будуть направлені на війну проти України.

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