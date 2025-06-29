Оккупанты хотят строить порт и железную дорогу в Крыму с фирмами Китая, - разведка

Напомним, ранее издание The Economist заявило, что Китай стал главным поставщиком для военной машины России. Предполагается, что Пекин мог передать Москве летальное оружие.

Как отметил представитель Службы внешней разведки, РФ планирует в этом году изготовить 2 млн FPV-дронов с китайскими деталями. Эти беспилотники будут направлены на войну против Украины.

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