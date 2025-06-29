Окупанти хочуть будувати порт і залізницю в Криму з фірмами Китаю, - розвідка

Росія збирається будувати в окупованому Криму порт та залізницю. При цьому до будівництва планують залучити китайські фірми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Окупаційна влада планує запросити потенційних китайських будівельників відвідати Крим. Серед них China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) - одна з найбільших компаній з будівництва залізничної і транспортної магістралей.

За даними української розвідки, під час проведення останнього засідання Аксьонов заявив про наявність попередніх домовленостей щодо таких об’єктів:

Як зазначається, так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов ухвалив рішення про залучення китайського бізнесу до будівництва транспортної інфраструктури на півострові.

Нагадаємо, раніше видання The Economist заявило, що Китай став головним постачальником для воєнної машини Росії. Припускається, що Пекін міг передати Москві летальну зброю.

Як зазначив речник Служби зовнішньої розвідки, РФ планує цьогоріч виготовити 2 млн FPV-дронів з китайськими деталями. Ці безпілотники будуть направлені на війну проти України.

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