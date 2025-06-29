ua en ru
Вс, 29 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Оккупанты хотят строить порт и железную дорогу в Крыму с фирмами Китая, - разведка

Крым, Воскресенье 29 июня 2025 14:26
UA EN RU
Оккупанты хотят строить порт и железную дорогу в Крыму с фирмами Китая, - разведка Фото: так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов (facebook сom aksenov rk)
Автор: Наталья Юрченко

Россия собирается строить в оккупированном Крыму порт и железную дорогу. При этом к строительству планируют привлечь китайские фирмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки.

Как отмечается, так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов принял решение о привлечении китайского бизнеса к строительству транспортной инфраструктуры на полуострове.

По данным украинской разведки, во время проведения последнего заседания Аксенов заявил о наличии предварительных договоренностей по таким объектам:

  • Керченский морской порт (Россия его активно использует для "серого" экспорта);
  • инфраструктура озера Донузлав (там расположена база российского военно-морского флота).

Оккупационные власти планируют пригласить потенциальных китайских строителей посетить Крым. Среди них China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) - одна из крупнейших компаний по строительству железнодорожной и транспортной магистралей.

Общая сумма капитала оценивается в 10 млрд долларов.

Напомним, ранее издание The Economist заявило, что Китай стал главным поставщиком для военной машины России. Предполагается, что Пекин мог передать Москве летальное оружие.

Как отметил представитель Службы внешней разведки, РФ планирует в этом году изготовить 2 млн FPV-дронов с китайскими деталями. Эти беспилотники будут направлены на войну против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Крым Китай Оккупанты
Новости
При отражении российской атаки погиб летчик F-16 Максим Устименко
При отражении российской атаки погиб летчик F-16 Максим Устименко
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу