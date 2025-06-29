Оккупанты хотят строить порт и железную дорогу в Крыму с фирмами Китая, - разведка

Россия собирается строить в оккупированном Крыму порт и железную дорогу. При этом к строительству планируют привлечь китайские фирмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки .

Оккупационные власти планируют пригласить потенциальных китайских строителей посетить Крым. Среди них China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) - одна из крупнейших компаний по строительству железнодорожной и транспортной магистралей.

По данным украинской разведки, во время проведения последнего заседания Аксенов заявил о наличии предварительных договоренностей по таким объектам:

Как отмечается, так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов принял решение о привлечении китайского бизнеса к строительству транспортной инфраструктуры на полуострове.

Напомним, ранее издание The Economist заявило, что Китай стал главным поставщиком для военной машины России. Предполагается, что Пекин мог передать Москве летальное оружие.

Как отметил представитель Службы внешней разведки, РФ планирует в этом году изготовить 2 млн FPV-дронов с китайскими деталями. Эти беспилотники будут направлены на войну против Украины.

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