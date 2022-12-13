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Окупанти хочуть за 2 тижні збудувати новий міст на місці зруйнованого в Мелітополі

Фото: окупанти хочуть за 2 тижні збудувати новий міст у Мелітополі (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Після підриву мосту у Мелітополі (Запорізька область) окупанти терміново будують об'їзну. Крім того, у планах - побудувати дорогу за 2 тижні, на самому мосту цілодобово чергують поліцаї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Мелитополь".

"Сьогодні ним добираються на роботу пішки лише пішоходи. Їздити на транспорті небезпечно. Рух перекрито. Рашисти перенаправили весь потік військового та вантажного транспорту через село Садове, міст через річку та вулицю Білякова. Сьогодні цей шлях став головною транспортною артерією", - пишуть у Telegram.

Одночасно з цим окупанти намагаються побудувати переправу поруч із підірваним мостом. Через дощі поле просто перетворилося на брудне місиво і проїхати там машинами неможливо.

"Тому окупанти спішно намагаються побудувати тимчасову об'їзну навколо мосту загальною довжиною 300 метрів. Сьогодні туди вже завозять щебінь, працюють екскаватори та бульдозери", - пише "РИА Мелитополь".

Як повідомлялося, у понеділок, 12 грудня, під Мелітополем у Запорізькій області пролунали звуки вибухів. Незабаром стало відомо, що було знищено міст на трасі між Мелітополем та Костянтинівкою.

Це один із стратегічно важливих мостів після "втоми" Кримського мосту. Саме через нього окупанти перевозили військову техніку зі східного спрямування.

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Мелітополь