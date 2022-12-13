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Оккупанты хотят за 2 недели построить новый мост на месте разрушенного в Мелитополе

Фото: оккупанты хотят за 2 недели построить новый мост в Мелитополе (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

После подрыва моста в Мелитополе (Запорожская область) оккупанты срочно строят объездную. Кроме того, в планах - построить дорогу за 2 недели, на самом мосту круглосуточно дежурят полицаи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Мелитополь".

"Сегодня по нем добираются на работу пешком лишь пешеходы. Ездить на транспорте опасно. Движение перекрыто. Рашисты перенаправили весь поток военного и грузового транспорта через село Садовое, мост через реку и улицу Белякова. Сегодня этот путь стал главной транспортной артерией", - пишут в Telegram.

Одновременно с этим оккупанты пытаются построить переправу рядом с взорванным мостом. Из-за дождей поле просто превратилось в грязное месиво и проехать там машинами невозможно.

"Поэтому оккупанты в спешном порядке пытаются построить временную объездную вокруг моста общей протяженностью 300 метров. Сегодня туда уже завозят щебень, работают экскаваторы и бульдозеры", - пишет РИА Мелитополь.

Как сообщалось, в понедельник, 12 декабря, под Мелитополем в Запорожской области раздались звуки взрывов. Вскоре стало известно, что был уничтожен мост на трассе между Мелитополем и Константиновкой.

Это один из стратегически важных мостов после "усталости" Крымского моста. Именно через него оккупанты перевозили военную технику с восточного направления.

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Мелитополь