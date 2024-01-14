Оккупанты в Херсонской области сосредоточились на Крынках, хотят выбить ВСУ, - Гуменюк

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Там продолжается наша боевая работа по закреплению и расширению плацдарма, а враг пытается выбивать наши подразделения. Там фактически уже нет ни одного уцелевшего дома, работают артсредства одной и другой стороны. Кроме того, враг очень мощно бомбил этот регион", - отметила спикер.

Гуменюк добавила, что в районе Крынок Херсонской области сконцентрировано около 10 тысяч россиян.

Военные призывают местных жителей выехать из зоны активных боевых действий.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

Напомним, осенью 2023 стало известно, что наши воины закрепляются на левом берегу Херсонской области, в частности, на плацдарме в районе населенного пункта Крынки.

В Генштабе объяснили, что ВСУ хотят оттеснить российских оккупантов от правого берега Днепра. Это позволит уменьшить обстрелы гражданских. Спикер обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что работа на левом берегу продолжается.

Детальнее о ситуации на передовой - можно узнать в материале РБК-Украина.