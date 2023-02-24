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Оккупанты в Херсонской области вербуют в ряды своей армии владельцев российских паспортов

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Херсонская область, Пятница 24 февраля 2023 15:12
Оккупанты в Херсонской области вербуют в ряды своей армии владельцев российских паспортов Фото: Оккупанты в Херсонской области вербуют в ряды своей армии владельцев российских паспортов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

На временно оккупированных районах Херсонской области враг пытается вербовать владельцев российских паспортов в свою армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Оккупанты активно работают с коллаборантами, а именно работниками оккупационной "администрации" из местных, сотрудников полиции и ГСЧС, которые перешли на сторону РФ. Россияне не сомневаются в их лояльности и поэтому активно предлагают им заключать контракты", - говорится в сообщении.

При этом обязательно наличие российских паспортов. В частных беседах россияне анонсируют предстоящую мобилизацию на оккупированных территориях и поэтому предлагают заключить контракт добровольно, чтобы иметь возможность "служить" в безопасных районах.

"Центр национального сопротивления призывает жителей оккупированных территорий не брать российский паспорт и по возможности покинуть регион", - добавили в заключение.

Напомним, что во временно оккупированном Мариуполе россияне отправляют на фронт горожан. Теперь мобилизация будет производиться чаще.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские захватчики мобилизуют бездомных, а также алко- и наркозависимых.

Оккупанты заявили, что будут забирать квартиры и автомобили у жителей Мелитополя, которые не оформят российский паспорт.

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