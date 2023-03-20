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Окупанти у Херсонській області погрожують цивільним розправою за відсутність паспорта РФ, - Генштаб

Фото: Окупанти у Херсонській області погрожують цивільним за відсутність паспорта РФ (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

На тимчасово окупованій території Херсонської області росіяни продовжують порушувати норми міжнародного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Загарбники залякують мирне місцеве населення каральними діями за відсутність паспорта РФ.

"Зокрема на блокпостах окупанти погрожують незаконним позбавленням волі та насильницькими діями у разі відсутності російських документів при наступній перевірці", - вказують у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, росіяни в окупованому Токмаку погрожують вивезти дітей до РФ у разі відмови від "паспортизації".

Окрім цього, загарбники відмовляються лікувати українське населення без російського паспорта.

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Херсонська областьВійна Росії проти України