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Оккупанты в Херсонской области угрожают гражданской расправой за отсутствие паспорта РФ, - Генштаб

Фото: Оккупанты в Херсонской области угрожают гражданским за отсутствие паспорта РФ (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

На временно оккупированной территории Херсонской области россияне продолжают нарушать нормы международного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Захватчики запугивают мирное местное население карательными действиями за отсутствие паспорта РФ.

"В частности на блокпостах оккупанты угрожают незаконным лишением свободы и насильственными действиями в случае отсутствия российских документов при последующей проверке", - указывают в Генштабе ВСУ.

Напомним, россияне в оккупированном Токмаке угрожают вывезти детей в РФ в случае отказа от "паспортизации".

Кроме этого, захватчики отказываться лечить украинское население без российского паспорта.

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Херсонская областьВойна России против Украины