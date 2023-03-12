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Окупанти в Херсонській області крадуть у місцевих жителів гаджети та техніку для продажу

Фото: Окупанти на Херсонщині крадуть у місцевих жителів гаджети та техніку для продажу (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської області російські солдати обкрадають місцевих жителів, а награбоване продають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Військові зазначають, що випадки мародерства російськими окупантами вчиняються в деяких окупованих населених пунктах.

"Награбовані "гаджети" та побутову техніку російські загарбники намагаються продати цивільним людям, але вже в інших населених пунктах", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, військові РФ у Херсонській області почали активно вивозити награбоване майно.

Крім того, росіяни майже використали запас артилерійських боєприпасів із складів центральної частини РФ.

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Російська ФедераціяХерсонська областьГенштаб ВСУВійна Росії проти України