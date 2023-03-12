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Оккупанты в Херсонской области воруют у местных жителей гаджеты и технику для продажи

Фото: Оккупанты в Херсонской области воруют у местных жителей гаджеты и технику для продажи (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во временно оккупированных населенных пунктах Херсонской области российские солдаты обворовуют местных жителей, а награбленное продают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Военные отмечает, что случаи мародерства российскими оккупантами совершаются в некоторых оккупированных населенных пунктах.

"Награбленные "гаджеты" и бытовую техники российские захватчики пытаются продать гражданским людям, но уже в других населенных пунктах", - говорится в сообщении.

Напомним, военные РФ в Херсонской области начали активно вывозить награбленное имущество.

Кроме того, россияне почти использовали запас артиллерийских боеприпасов из складов центральной части РФ.

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Российская ФедерацияХерсонская областьГенштаб ВСУВойна России против Украины