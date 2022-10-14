ua ru
Пт, 14 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти у Херсоні розстріляли диригента філармонії, розпочато розслідування

Новость на русском →
Херсон, П'ятниця 14 жовтня 2022 15:21
Окупанти у Херсоні розстріляли диригента філармонії, розпочато розслідування Фото: окупанти у Херсоні розстріляли диригента філармонії, розпочато розслідування (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові у Херсоні у власному будинку розстріляли диригента обласної філармонії за відмову у співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Херсонською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством.

За даними слідства, представники країни-агресора розстріляли у власному будинку в Херсоні диригента оркестру обласної філармонії через те, що він відмовився з ними співпрацювати. До цього вони погрозами намагалися схилити чоловіка до співпраці.

Раніше ми писали, що окупанти з початку жовтня із тимчасово окупованої частини Херсонської області вивезли до Росії понад 150 дітей.

Також повідомлялося, що українські захисники деокупували вже 75 населених пунктів у Херсонській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Вторгнення Росії до України Генеральна прокуратура України
NEWS
Це не клуб з привілеями. Зеленський різко пройшовся по Червоному Хресту через полонених
Це не клуб з привілеями. Зеленський різко пройшовся по Червоному Хресту через полонених
DAILY
"За день вивозимо до 10 поранених": медик штурмової бригади про бої на Донбасі
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "За день вивозимо до 10 поранених": медик штурмової бригади про бої на Донбасі