Оккупанты в Херсоне готовятся к проведению уличных боев, - ОК "Юг"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.

"Оккупанты в Херсоне активно готовятся к проведению уличных боев. Они очень истерично извещают население о приближении обстрелов ВСУ. Готовят провокационные сюжеты о том, как "люди в гражданском" в населенных пунктах, в зонах отдыха, в больницах страдают от тех же "обстрелов", - рассказала спикер.

В то же время Гуменюк указала, что наши защитники знают "эту практику, когда захватчики вывозят свое вооружение в сторону позиций ВСУ и обстреливают населенные пункты с мирными жителями, возвращаясь затем и снимая пропагандистские видео для дискредитации украинских военных".

Представительница ОК "Юг" призвала жителей Херсона не вестись на провокации россиян и подчеркнула, что воины Украины соблюдают правила и нормы ведения войны и ни в коем случае не будут использовать тактику "выжженной земли".