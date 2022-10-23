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Оккупанты в Херсоне готовятся к проведению уличных боев, - ОК "Юг"

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Воскресенье 23 октября 2022 00:45
Оккупанты в Херсоне готовятся к проведению уличных боев, - ОК "Юг" Фото: В Херсоне оккупанты готовятся к уличным боям (miskrada.kherson.ua)
Автор: Олег Васкив

Россияне во временно оккупированном Херсоне планируют использовать инструменты пропаганды, чтобы попытаться дискредитировать украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.

"Оккупанты в Херсоне активно готовятся к проведению уличных боев. Они очень истерично извещают население о приближении обстрелов ВСУ. Готовят провокационные сюжеты о том, как "люди в гражданском" в населенных пунктах, в зонах отдыха, в больницах страдают от тех же "обстрелов", - рассказала спикер.

В то же время Гуменюк указала, что наши защитники знают "эту практику, когда захватчики вывозят свое вооружение в сторону позиций ВСУ и обстреливают населенные пункты с мирными жителями, возвращаясь затем и снимая пропагандистские видео для дискредитации украинских военных".

Представительница ОК "Юг" призвала жителей Херсона не вестись на провокации россиян и подчеркнула, что воины Украины соблюдают правила и нормы ведения войны и ни в коем случае не будут использовать тактику "выжженной земли".

Ранее мы писали, что оккупанты продолжают бежать из Херсона, они вывозят имущество и документы.

Кроме того, россияне заставляют местных жителей покидать город.

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