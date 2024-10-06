Окупанти на Харківському напрямку будують тунелі, щоб підривати оборонні споруди ЗСУ, - "Хартія"

За його словами, противник використовує підземні маршрути для наближення до українських позицій, застосовуючи тактику, яка спостерігається ще з літа 2023 року на Авдіївському напрямку. Російські сили копають тунелі для забезпечення логістики або для здійснення підривів українських оборонних споруд.

"Ця тактика ворога не нова. Ми її спостерігаємо ще з літа 2023 року, коли на Авдіївському напрямку вони використовували підкопи й робили тунелі, як в міських забудовах, щоб були логістичні шляхи, так і для того, щоб зробити довші тунелі, щоб підірвати якісь наші оборонні споруди", - зазначив Дегтярьов.

Він також підкреслив, що ворог використовує сучасні технології, зокрема засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), щоб протидіяти українській аеророзвідці. Однак українські сили постійно оновлюють свої рішення, зберігаючи ефективний контроль над повітряним простором за допомогою дронів.

"Ми можемо підготуватися заздалегідь, не допустити підходу і якихось активних дій навіть невеликих груп. Не кажучи вже про якісь спроби прориву з використанням великої кількості техніки", - підсумував Дегтярьов.