Оккупанты на Харьковском направлении строят тоннели, чтобы взрывать оборонные сооружения ВСУ, - "Хартия"

По его словам, противник использует подземные маршруты для приближения к украинским позициям, применяя тактику, которая наблюдается еще с лета 2023 года на Авдеевском направлении. Российские силы копают тоннели для обеспечения логистики или для осуществления подрывов украинских оборонительных сооружений.

"Эта тактика врага не нова. Мы ее наблюдаем еще с лета 2023 года, когда на Авдеевском направлении они использовали подкопы и делали тоннели, как в городских застройках, чтобы были логистические пути, так и для того, чтобы сделать более длинные тоннели, чтобы подорвать какие-то наши оборонительные сооружения", - отметил Дегтярев.

Он также подчеркнул, что враг использует современные технологии, в частности средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы противодействовать украинской аэроразведке. Однако украинские силы постоянно обновляют свои решения, сохраняя эффективный контроль над воздушным пространством с помощью дронов.

"Мы можем подготовиться заранее, не допустить подхода и каких-то активных действий даже небольших групп. Не говоря уже о каких-то попытках прорыва с использованием большого количества техники", - подытожил Дегтярев.