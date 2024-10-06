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Оккупанты на Харьковском направлении строят тоннели, чтобы взрывать оборонные сооружения ВСУ, - "Хартия"

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За прошедшие сутки в Харьковской области российские подразделения активизировали свою деятельность и осуществили штурмовые действия, которые успешно отбили украинские защитники. При этом враг использует подземные логистические маршруты для приближения к украинским позициям.

Об этом заявил представитель прессслужбы бригады НГУ "Хартия" Владимир Дегтярев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его словам, противник использует подземные маршруты для приближения к украинским позициям, применяя тактику, которая наблюдается еще с лета 2023 года на Авдеевском направлении. Российские силы копают тоннели для обеспечения логистики или для осуществления подрывов украинских оборонительных сооружений.

"Эта тактика врага не нова. Мы ее наблюдаем еще с лета 2023 года, когда на Авдеевском направлении они использовали подкопы и делали тоннели, как в городских застройках, чтобы были логистические пути, так и для того, чтобы сделать более длинные тоннели, чтобы подорвать какие-то наши оборонительные сооружения", - отметил Дегтярев.

Он также подчеркнул, что враг использует современные технологии, в частности средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы противодействовать украинской аэроразведке. Однако украинские силы постоянно обновляют свои решения, сохраняя эффективный контроль над воздушным пространством с помощью дронов.

"Мы можем подготовиться заранее, не допустить подхода и каких-то активных действий даже небольших групп. Не говоря уже о каких-то попытках прорыва с использованием большого количества техники", - подытожил Дегтярев.

Ситуация в армии РФ

Российские командиры регулярно используют тактику "мясных штурмов" на украинском фронте, безжалостно бросая солдат в бой, не считаясь с потерями.

В июне стало известно, что на границе с Харьковской областью российские кафиры разместили заградительные отряды кадыровцев.

Также командиры РФ угрожают своим военным расстрелом за отказ участвовать в наступлении на Харьковском направлении.

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