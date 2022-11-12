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Окупанти з "Градів" обстріляли Херсонську область: двоє людей загинули

Фото: окупанти з "Градів" обстріляли Херсонську область (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Константин Широкун

Російські військові із РСЗВ "Град" обстріляли селище Горностаївка Каховського району Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Російські окупанти з РСЗВ "Град" обстріляли селище. Ці нелюди цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі. Через ворожі обстріли загинули дві жінки і близько 10 будинків отримали пошкодження", - йдеться у повідомленні.

За словами Янушевича, такими жахливими методами росіяни хочуть схилити мешканців Горностаївки до так званої евакуації. А самі військові Росії ховаються по підвалах місцевих жителів.

Раніше ми писали, що у селі Милове Херсонської області автомобіль підірвався на вибухівці, постраждали жінка та двоє дітей.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в Херсоні під час розмінування однієї з адміністративних будівель було поранено поліцейського сапера. У місті продовжують працювати групи вибухотехніків.

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