Окупанти з "Градів" обстріляли Херсонську область: двоє людей загинули

Російські військові із РСЗВ "Град" обстріляли селище Горностаївка Каховського району Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.
"Російські окупанти з РСЗВ "Град" обстріляли селище. Ці нелюди цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі. Через ворожі обстріли загинули дві жінки і близько 10 будинків отримали пошкодження", - йдеться у повідомленні.
За словами Янушевича, такими жахливими методами росіяни хочуть схилити мешканців Горностаївки до так званої евакуації. А самі військові Росії ховаються по підвалах місцевих жителів.
Раніше ми писали, що у селі Милове Херсонської області автомобіль підірвався на вибухівці, постраждали жінка та двоє дітей.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в Херсоні під час розмінування однієї з адміністративних будівель було поранено поліцейського сапера. У місті продовжують працювати групи вибухотехніків.
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