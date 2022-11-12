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У Херсоні під час розмінування адмінбудівлі було поранено сапера

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Херсон, Субота 12 листопада 2022 15:20
У Херсоні під час розмінування адмінбудівлі було поранено сапера Фото: у Херсоні під час розмінування адмінбудівлі було поранено сапер (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У Херсоні під час розмінування однієї з адміністративних будівель було поранено поліцейського сапера. У місті продовжують працювати групи вибухотехніків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Нацполіції Ігоря Клименка.

"Основна загроза (у Херсоні – ред.) полягає у масовому замінуванні. 10 груп вибухотехніків працюють над виявленням та знешкодженням вибухонебезпечних предметів. Один із поліцейських саперів отримав поранення під час розмінування однієї з адміністративних будівель Херсона", - розповів він.

Нагадаємо, мешканців Херсона та інших населених пунктів правобережної частини області закликають найближчими днями особливо подбати про свою безпеку.

Також повідомлялося, що російські окупанти повністю знищили всю енергетичну систему Херсона.

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