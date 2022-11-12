У Херсоні під час розмінування адмінбудівлі було поранено сапера

Фото: у Херсоні під час розмінування адмінбудівлі було поранено сапер (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Херсоні під час розмінування однієї з адміністративних будівель було поранено поліцейського сапера. У місті продовжують працювати групи вибухотехніків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Нацполіції Ігоря Клименка.