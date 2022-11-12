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Оккупанты из "Градов" обстреляли Херсонскую область: два человека погибли

Фото: оккупанты из "Градов" обстреляли Херсонскую область (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Константин Широкун

Российские военные из РСЗО "Град" обстреляли поселок Горностаевка Каховского района Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Российские оккупанты из РСЗО "Град" обстреляли поселок. Эти изверги целенаправленно били по гражданской инфраструктуре. Из-за вражеских обстрелов погибли две женщины и около 10 домов получили повреждения", - говорится в сообщении.

По словам Янушевича, такими ужасающими методами россияне хотят склонить жителей Горностаевки к так называемой эвакуации. Сами же военные России скрываются по подвалам местных жителей.

Ранее мы писали, что в селе Мыловое Херсонской области автомобиль подорвался на взрывчатке, пострадали женщина и двое детей.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Херсоне во время разминирования одного из административных зданий был ранен полицейский сапер. В городе продолжают работать группы взрывотехников.

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Херсонская областьОбстрілВторжение России в Украину