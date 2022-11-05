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Окупанти грабують майно жителів Херсону та шукають тих, хто не "евакуювався"

Фото: Окупанти грабують майно жителів Херсону та шукають тих, хто не "евакуювався" (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни активно грабують помешкання херсонців та шукають тих, хто не "евакуювався" із захопленого міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.

"Триває грабунок музеїв, театрів, лікарень й інших комунальних та державних установ. При цьому, окупанти почали влаштувати рейди по будинках з метою виявлення тих, хто відмовився покидати домівки", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, порожні помешкання піддають розграбуванню, а в місті також відключено зв’язок. Водночас ворог почав заварювання кришок люків й мінування підземних комунікацій, як раніше було зроблено в Новій Каховці. Все це свідчить про підготовку міста до вуличних боїв.

"Центр національного спротиву закликає мешканців залишати тимчасово окуповані території й виїздити на підконтрольну Уряду України території", - додали наостанок.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти перемістили свою адміністрацію з Херсона на лівий берег Дніпра. Тепер вона перебуває у захопленому Скадовську.

Згідно з даними Генерального штабу, росіяни почали примусово виселяти цивільних, які проживають уздовж Дніпра в регіоні.

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