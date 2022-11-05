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Оккупанты грабят имущество жителей Херсона и ищут тех, кто не "эвакуировался"

Фото: Оккупанты грабят имущество жителей Херсона и ищут тех, кто не "эвакуировался" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне активно грабят дома херсонцев и ищут тех, кто не "эвакуировался" из захваченного города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

"Продолжается грабеж музеев, театров, больниц и других коммунальных и государственных учреждений. При этом, оккупанты начали устроить рейды по домам с целью выявления тех, кто отказался покидать дома", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, пустые помещения подвергают разграблению, а в городе также отключена связь. В то же время враг начал заваривание крышек люков и минирование подземных коммуникаций, как раньше было сделано в Новой Каховке. Все это свидетельствует о подготовке города к уличным боям.

"Центр национального сопротивления призывает жителей покидать временно оккупированные территории и выезжать на подконтрольную Правительству Украины территории", - добавили в заключение.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что оккупанты переместили свою администрацию из Херсона на левый берег Днепра. Теперь она находится в захваченном Скадовске.

Согласно данным Генерального штаба, россияне начали принудительно выселять гражданских, проживающих вдоль Днепра в регионе.

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