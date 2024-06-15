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Оккупанты готовятся к вывозу музейных ценностей из Крыма, - ЦНС

Суббота 15 июня 2024 01:02
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Оккупанты готовятся к вывозу музейных ценностей из Крыма, - ЦНС Иллюстративное фото: Центральный музей Тавриды в оккупированном Симферополе (wikipedia.org)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Крыму так называемый "департамент администрации", отвечающий за исторические артефакты и объекты культуры на полуострове, приказал готовить музейные ценности к вывозу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Во временно оккупированном Крыму так называемый "департамент администрации", отвечающий за исторические артефакты и объекты культуры на полуострове, приказал готовить музейные ценности к вывозу.

В письме минкульта в оккупированном Крыму в адрес руководителей музейных учреждений захваченного украинского полуострова это объясняется целью эвакуации имеющихся ценностей, но причины в документе не указываются.

В Центре обращают внимание, что, вероятнее всего, наиболее ценные экземпляры собираются перевезти из оккупированного Крыма в Россию.

Отмечается, что в соответствующем письме, которое ЦНС получил в распоряжение, речь идет о необходимости уточнить перечень "мест эвакуации ценностей" - на случай катастроф или военных действий.

Оккупанты готовятся к вывозу музейных ценностей из Крыма, - ЦНС

"Администрациям" музеев на оккупированной территории Крыма было предоставлено время на ответ до 1 июля.

"Еще один пункт из письма свидетельствует, что, по крайней мере, часть памятников культуры и истории будут вывозить именно за пределы полуострова", - рассказали в Центре.

Кроме того, есть данные, что оккупанты пытаются ускорить процессы типологизации и оценки музейных артефактов в захваченном Крыму. Так, на полуострове музейщики сейчас создают электронные реестры произведений искусства и памятников истории - и сведения они передают в электронный музейный фонд РФ.

"По старой российской традиции Москва готовится к ограблению крымских музеев и вывозу самых ценных экспонатов, когда россиянам придет время покинуть Крым", - отмечают в ЦНС.

Напомним, по данным управления музейного дела Министерства культуры Украины, через год после российской оккупации в Крыму осталось всего 1,2 млн из 12 млн объектов музейного фонда.

Также стоит отметить, что еще осенью 2022 стало известно о разработке оккупантами "плана эвакуации" археологических находок из драгоценных металлов из музеев, расположенных на оккупированной территории Крыма. Вывезти их собирались на территорию РФ.

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