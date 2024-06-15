Оккупанты готовятся к вывозу музейных ценностей из Крыма, - ЦНС

Во временно оккупированном Крыму так называемый "департамент администрации", отвечающий за исторические артефакты и объекты культуры на полуострове, приказал готовить музейные ценности к вывозу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

Во временно оккупированном Крыму так называемый "департамент администрации", отвечающий за исторические артефакты и объекты культуры на полуострове, приказал готовить музейные ценности к вывозу.

В письме минкульта в оккупированном Крыму в адрес руководителей музейных учреждений захваченного украинского полуострова это объясняется целью эвакуации имеющихся ценностей, но причины в документе не указываются.

В Центре обращают внимание, что, вероятнее всего, наиболее ценные экземпляры собираются перевезти из оккупированного Крыма в Россию.

Отмечается, что в соответствующем письме, которое ЦНС получил в распоряжение, речь идет о необходимости уточнить перечень "мест эвакуации ценностей" - на случай катастроф или военных действий.

"Администрациям" музеев на оккупированной территории Крыма было предоставлено время на ответ до 1 июля.

"Еще один пункт из письма свидетельствует, что, по крайней мере, часть памятников культуры и истории будут вывозить именно за пределы полуострова", - рассказали в Центре.

Кроме того, есть данные, что оккупанты пытаются ускорить процессы типологизации и оценки музейных артефактов в захваченном Крыму. Так, на полуострове музейщики сейчас создают электронные реестры произведений искусства и памятников истории - и сведения они передают в электронный музейный фонд РФ.

"По старой российской традиции Москва готовится к ограблению крымских музеев и вывозу самых ценных экспонатов, когда россиянам придет время покинуть Крым", - отмечают в ЦНС.