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Окупанти готуються до оборони Енергодару, а у підвалах будинків облаштовують казарми

Фото: Окупанти готуються до оборони Енергодару (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Окупанти готуються до оборони Енергодару, а місцевих жителів збираються використовувати як живий щит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Енергоатома".

"Російські окупанти в місті-супутнику ЗАЕС облаштовують казарми та склади боєприпасів у підвалах житлових будинків. Таким чином, прикриваючись енергодарцями, загарбники намагаються убезпечити своїх військових у разі наступу ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Енергодарі фіксують непоодинокі випадки, коли військові РФ використовують підвали цивільних приміщень як місця постійної дислокації, облаштовуючи їх навіть ліжками. Йдеться, наприклад, про підвал будівлі, в якій розташоване Управління соціальних програм, по вул. Курчатова, 10. Там зараз мешкають близько 50 окупантів. Крім того, загарбники в Енергодарі постійно заносять у підвали житлових будинків якісь великі коробки - ймовірно, зі зброєю чи вибухівкою.

"Це відбувається в темну пору доби, причому, поки триває «процес», кілька окупантів наглядають за вікнами будинку, щоб убезпечитися від небажаних випадкових очевидців. Подібні "нічні роботи" помітили відразу в кількох житлових будинках п'ятого та сьомого мікрорайонів", - додали в "Енергоатомі".

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Енергодарі (Запорізька область) росіяни займають квартири місцевих мешканців, аби там розмістити енергетиків з російських АЕС.

Російські загарбники продовжують чинити психологічний та фізичний тиск на цивільне населення тимчасово окупованих територій.

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