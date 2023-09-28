Окупанти готуються до наступу на Лимано-Куп'янському напрямку, - ЗСУ

Офіцер зазначив, що на Лимано-Куп'янському напрямку зараз значно зросла кількість авіаційних ударів противника.

"Таким чином 21 раз він (ворог, - Ред.) застосовував свої штурмовики Су-35 та гелікоптери Ка-52 поблизу Сіверська та Серебрянського лісництва, куди прийшлося найбільше ударів з авіації противника. Також 517 обстрілів завдав ворог по позиціях ЗСУ. Відбулося 2 бойових зіткнення", - сказав представник Східного угруповання військ ЗСУ.

Євлаш додав, що зараз російські загарбники потихеньку починають відновлювати свої бойові зіткнення на цьому напрямку.

"Раніше ми фіксували затишшя. Противник укріплював свої фортифікаційні споруди, закінчував (їх)", - пояснив офіцер.

За його словами, наразі у бій вже долучається 25-та загальновійськова армія РФ.

"Проте ми фіксуємо, що вони мають проблеми із тренуванням військовослужбовців, які зараз беруть участь на Лимано-Куп'янському напрямку. І також проблеми із забезпеченням техніки та особовим складом", - висловився він.

Втрати ворога на Лимано-Куп'янському напрямку

Також він розповів, що за минулу добу на цій ділянці фронту українські захисники знищили 22 озброєння та військову техніку противника, серед яких:

1 танк,

3 бойові броньовані машини, що включає БТР-80 і БПМ-1.

1 "Мста-Б",

4 Д-30 гармати,

1 систему "Піон".

Ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку

На цьому напрямку російські загарбники зосередили значну кількість своїх військ і періодично намагаються наступати, при цьому українські військові тримають оборону.

Раніше представник Східного угруповання військ ЗСУ Євлаш повідомив, що на цьому відрізку фронту війська РФ формують 12 штурмових рот, які хочуть використати для спроб пробити оборону українських захисників.

Перед цим військовий експерт, колишній начальник прес-служби Генштабу Владислав Селезньов у коментарі РБК-Україна зазначав, що найближчим часом на Лимано-Куп'янському напрямку очікується серйозне пожвавлення.