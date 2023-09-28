Оккупанты готовятся к наступлению на Лимано-Купянском направлении, - ВСУ

Офицер отметил, что на Лимано-Купянском направлении сейчас значительно повысилось количество авиационных ударов противника.

"Таким образом 21 раз он (враг, - Ред.) применял свои штурмовики Су-35 и вертолеты Ка-52 вблизи Северского и Серебрянского лесничества, куда пришлось больше всего ударов по авиации противника. Также 517 обстрелов нанес враг по позициям ВСУ. Произошло 2 боевых столкновения", - сказал представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Евлаш добавил, что сейчас российские захватчики потихоньку начинают восстанавливать свои боевые столкновения в этом направлении.

"Раньше мы фиксировали затишье. Противник укреплял свои фортификационные постройки, заканчивал (их)", - объяснил офицер.

По его словам, в настоящее время в бой уже присоединяется 25-я общевойсковая армия РФ.

"Однако мы фиксируем, что у них проблемы с тренировкой военнослужащих, которые сейчас участвуют на Лимано-Купянском направлении. И проблемы с обеспечением техники и личным составом", - высказался он.

Потери врага на Лимано-Купянском направлении

Также он рассказал, что за прошедшие сутки на этом участке фронта украинские защитники уничтожили 22 вооружения и военной техники противника, среди которых:

1 танк,

3 боевых бронированных машины, включающий в себя БТР-80 и БПМ-1.

1 "Мста-Б",

4 Д-30 пушки,

1 систему "Пион".

Ситуация на Лимано-Купянском направлении

На этом направлении российские захватчики сосредоточили значительное количество своих войск, и периодически пытаются наступать, при этом украинские военные удерживают оборону.

Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Евлаш сообщил, что на этом отрезке фронта войска РФ формируют 12 штурмовых рот, которые хотят использовать для попыток пробить оборону украинских защитников.

Перед этим военный эксперт, бывший начальник пресс-службы Генштаба Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина отмечал, что в ближайшее время на Лимано-Купянском направлении ожидается серьезное оживление.