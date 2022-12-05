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Окупанти готуються до масового закриття шахт на Донбасі: що відомо

Фото: окупанти готуються до масового закриття шахт на Донбасі (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти готуються до масового закриття шахт на тимчасово окупованій території Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Це пов'язано насамперед із мобілізацією понад половини працівників.Тим, хто залишився, пояснюють, що непрацюючі підприємства нерентабельно утримувати. Непрацюючі через примусову мобілізацію", - розповів він.

За словами Гайдая, на деяких шахтах Луганської області розпочато демонтаж та вивіз обладнання.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти затопили шахти в Луганській області, а гірників відправили на фронт. Україна не зможе повноцінно відновити вугільну промисловість області після закінчення війни із РФ.

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Донбас