Оккупанты готовятся к массовому закрытию шахт на Донбассе: что известно

Российские оккупанты готовятся к массовому закрытию шахт на временно оккупированной территории Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Это связано, прежде всего, с мобилизацией более половины работников. Тем, кто остался, объясняют, что неработающие предприятия нерентабельно содержать. Неработающие из-за принудительной мобилизации", - рассказал он.

По словам Гайдая, на некоторых шахтах Луганской области начат демонтаж и вывоз оборудования.