Оккупанты готовятся к круговой обороне Мариуполя, - ГУР

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного управления разведки МО Украины генерал-майора Вадима Скибицкого в интервью телеканалу "Киев" .

"Они (россияне, ред.) готовятся к обороне Мариуполя. И не только Мариуполя, но и других городов. Причем к круговой обороне", - сказал Скибицкий.

По его словам, сейчас враг прилагает активные усилия для использования портовой инфраструктуры Мариуполя для перемещения грузов, в том числе военного назначения.

К тому же, россияне размещают в Мариуполе и других оккупированных городах соответствующие группировки войск для их обороны.

"Мариуполь - это мощная экономическая зона, где можно спрятать оружие, складировать боеприпасы и другое военно-техническое имущество", - отметил Скибицкий.