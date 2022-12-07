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Окупанти готуються до контрнаступу в районі Куп'янська: у ЗСУ пояснили, чи є загроза

Фото: у ЗСУ підтверджують, що окупанти готують наступ у районі Куп'янська (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська готуються до ймовірного до контрнаступу на Куп'янському напрямку. Проте українські військові вважають, що окупанти не матимуть успіху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Так, справді росіяни на Луганському напрямку, елементом якого є Куп'янський напрямок, готують контрнаступальну операцію. Ми про це знаємо, ми відслідковуємо їхні дії і в принципі активно цьому протидіємо на всіх районах, де вони намагаються контратакувати", - сказав Череватий.

Він підкреслив, що ситуація у районі Куп'янська суттєво відрізняється від боїв поблизу Бахмута та Авдіївки. Речник пояснив, що у Донецьку область окупанти стягнули важку техніку, авіацію та проводять декілька штурмів щодня. Водночас на Куп'янському напрямку російські війська лише готуються до ймовірних атак.

Фото: окупанти готують до контрнаступу у районі Куп'янська (deepstatemap.live)

Нагадаємо, що Куп'янськ було звільнено на початку вересня під час контрнаступу українських військ у Харківській області. Проте окупанти майже щодня обстрілюють місто та район.

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