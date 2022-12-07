Оккупанты готовятся к контрнаступлению в районе Купянска: в ВСУ объяснили, есть ли угроза

"Да, действительно, россияне на Луганском направлении, элементом которого является Купянское направление, готовят контрнаступательную операцию. Мы об этом знаем, мы отслеживаем их действия и в принципе активно этому противодействуем во всех районах, где они пытаются контратаковать", - сказал Череватый.

Он подчеркнул, что ситуация в районе Купянска существенно отличается от боев вблизи Бахмута и Авдеевки. Спикер объяснил, что в Донецкую область оккупанты стянули тяжелую технику, авиацию и проводят несколько штурмов каждый день. В то же время на Купянском направлении российские войска готовятся к возможным атакам.

Фото: оккупанты готовят к контрнаступлению в районе Купянска (deepstatemap.live)