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Окупанти готуються до депортації дітей з Енергодара

Фото: окупанти готуються до депортації дітей з Енергодара Запорізької області (dan-news info)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти готуються до депортації дітей з Енергодару Запорізької області. Їх вивозитимуть до захопленого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.

Так, у місцевих школах та садочках тимчасово окупованого міста-супутника Запорізької АЕС розповсюджують інформацію про примусову евакуацію, яка розпочалась і триватиме до 20 квітня.

"Вивозити дітей у бік Криму планують на станційних автобусах, таким чином, нібито легалізуючи крадіжку ще й транспорту ЗАЕС, яким персонал станції добирається на роботу", - йдеться в повідомленні.

Наразі окупанти вже почали вивозити з дитячих садочків міста меблі, матраци та інші речі.

Як повідомлялося, російські окупанти тепер мінують не лише берегову лінію та територію біля Запорізької АЕС, а й інші ділянки поблизу Енергодару. Ворог боїться контрнаступу ЗСУ.

Крім того, окупанти готують попередній план евакуації із Запорізької атомної електростанції. Колаборантів та працівників "Росатому" вже попередили.

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