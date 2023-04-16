Окупанти готуються до депортації дітей з Енергодара

Російські окупанти готуються до депортації дітей з Енергодару Запорізької області. Їх вивозитимуть до захопленого Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.
Так, у місцевих школах та садочках тимчасово окупованого міста-супутника Запорізької АЕС розповсюджують інформацію про примусову евакуацію, яка розпочалась і триватиме до 20 квітня.
"Вивозити дітей у бік Криму планують на станційних автобусах, таким чином, нібито легалізуючи крадіжку ще й транспорту ЗАЕС, яким персонал станції добирається на роботу", - йдеться в повідомленні.
Наразі окупанти вже почали вивозити з дитячих садочків міста меблі, матраци та інші речі.
Як повідомлялося, російські окупанти тепер мінують не лише берегову лінію та територію біля Запорізької АЕС, а й інші ділянки поблизу Енергодару. Ворог боїться контрнаступу ЗСУ.
Крім того, окупанти готують попередній план евакуації із Запорізької атомної електростанції. Колаборантів та працівників "Росатому" вже попередили.
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