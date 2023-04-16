Оккупанты готовятся к депортации детей из Энергодара

Так, в местных школах и садах временно оккупированного города-спутника Запорожской АЭС распространяют информацию о принудительной эвакуации, которая началась и продлится до 20 апреля.

"Вывозить детей в сторону Крыма планируют на станционных автобусах, таким образом якобы легализуя кражу еще и транспорта ЗАЭС, которым персонал станции добирается на работу", - говорится в сообщении.

Сейчас оккупанты уже начали вывозить из детских садов города мебель, матрасы и другие вещи.

Как сообщалось, российские оккупанты теперь минируют не только береговую линию и территорию возле Запорожской АЭС, но и другие участки вблизи Энергодара. Враг боится контрнаступления ВСУ.

Кроме того, оккупанты готовят предварительный план эвакуации из Запорожской атомной электростанции. Коллаборантов и работников "Росатома" уже предупредили.