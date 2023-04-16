Российские оккупанты готовятся к депортации детей из Энергодара Запорожской области. Их будут вывозить в захваченный Крым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.
Так, в местных школах и садах временно оккупированного города-спутника Запорожской АЭС распространяют информацию о принудительной эвакуации, которая началась и продлится до 20 апреля.
"Вывозить детей в сторону Крыма планируют на станционных автобусах, таким образом якобы легализуя кражу еще и транспорта ЗАЭС, которым персонал станции добирается на работу", - говорится в сообщении.
Сейчас оккупанты уже начали вывозить из детских садов города мебель, матрасы и другие вещи.
Как сообщалось, российские оккупанты теперь минируют не только береговую линию и территорию возле Запорожской АЭС, но и другие участки вблизи Энергодара. Враг боится контрнаступления ВСУ.
Кроме того, оккупанты готовят предварительный план эвакуации из Запорожской атомной электростанции. Коллаборантов и работников "Росатома" уже предупредили.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.