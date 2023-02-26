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Оккупанты готовятся к боям за Крым: на возведение фортификаций привезли 150 срочников

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Крым, Воскресенье 26 февраля 2023 08:06
Оккупанты готовятся к боям за Крым: на возведение фортификаций привезли 150 срочников Фото: ВСУ отбили более 70 атак (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты наращивают оборону временно оккупированного Крыма, в частности, строят фортификационные сооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Так, по данным Генштаба, на инженерные работы привезли российских срочников.

"Из Челябинской области прибыли 150 российских военнослужащих срочной службы для выполнения инженерных работ", - говорится в сообщении.

Как объяснили в украинской разведке, войска РФ укрепляют оборону оккупированного полуострова, поскольку ждут украинского наступления.

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