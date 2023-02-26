Оккупанты готовятся к боям за Крым: на возведение фортификаций привезли 150 срочников

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Так, по данным Генштаба, на инженерные работы привезли российских срочников.

"Из Челябинской области прибыли 150 российских военнослужащих срочной службы для выполнения инженерных работ", - говорится в сообщении.

Как объяснили в украинской разведке, войска РФ укрепляют оборону оккупированного полуострова, поскольку ждут украинского наступления.

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