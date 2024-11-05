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Окупанти готуються до активних бойових дій під Часовим Яром, - ОТУ "Луганськ"

Ілюстративне фото: росіяни готуються до штурмів у районі Часового Яру (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти накопичують ресурси у районі Часового Яру. Там вони готуються до активних бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ОТУ "Луганськ" Анастасії Бобовнікової в ефірі телемарафону.

"Поки що ми бачимо деяке зниження кількості штурмів порівняно з іншими напрямками. Там ворог накопичує свої ресурси. Зараз вони готуються до активних бойових дій", - розповіла Бобовнікова, коментуючи ситуацію в районі Часового Яру.

Вона уточнила, що там ворог щоночі завозить особовий склад в антитепловізійних плащах. Також росіяни перекидають боєкомплект та озброєння якомога ближче до лінії бойового зіткнення.

Схожа ситуація спостерігається й у районі Торецька. Бобовнікова зазначила, що там ворог накопичує техніку та ресурси. Сьогодні було зафіксовано збільшення кількості ворожих штурмів.

Бої в районі Часового Яру

Варто зауважити, що окупантам вже вдалося прорватися до Часового Яру, але українські воїни утримують місто під своїм контролем.

Нагадаємо, ще кілька днів тому Бобовнікова розповіла, що росіяни намагаються закріпитися та перейти за канал у Часовому Яру.

Також вона звертала увагу, що окупанти накопичують техніку для штурмів, але поки що її не використовують.

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