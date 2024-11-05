Оккупанты готовятся к активным боевым действиям под Часовым Яром, - ОТГ "Луганск"

Российские оккупанты накапливают ресурсы в районе Часового Яра. Там они готовятся к активным боевым действиям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ОТГ "Луганск" Анастасии Бобовниковой в эфире телемарафона.
"Пока мы видим некоторое снижение количества штурмов по сравнению с другими направлениями. Там враг накапливает свои ресурсы. Сейчас они готовятся к активным боевым действиям", - рассказала Бобовникова, комментируя ситуацию в районе Часового Яра.
Она уточнила, что там враг каждую ночь завозит личный состав в антитепловизионных плащах. Также россияне перебрасывают боекомплект и вооружение как можно ближе к линии боевого столкновения.
Похожая ситуация наблюдается и в районе Торецка. Бобовникова отметила, что там враг накапливает технику и ресурсы. Сегодня было зафиксировано увеличение количества вражеских штурмов.
Стоит заметить, что оккупантам уже удалось прорваться в Часов Яр, но украинские воины удерживают город под своим контролем.
Напомним, еще несколько дней назад Бобовникова рассказала, что россияне пытаются закрепиться и перейти за канал в Часовом Яру.
Также она обращала внимание, что оккупанты накапливают технику для штурмов, но пока ее не используют.
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