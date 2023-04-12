Окупанти готують план евакуації із ЗАЕС, - Центр нацспротиву

"Колаборантів та звезених росіянами працівників "Росатому" на станцію, попередили що незабаром може початись примусова евакуація й тому вони мають надати список родичів та бути готовими виїхати за першим сигналом", - йдеться в повідомленні.

Також в ЦНС зазначають, що окупанти викрадають працівників Запорізької АЕС для "профілактичних бесід" у катівнях, аби ті брали паспорти РФ.

"Так, ворог створив "кишенькову" професійну спілку до якої примусово мають приєднатись всі працівники станції, а для вступу необхідно отримати паспорт ворога. Всіх незгодних вивозять та катують", - додають в повідомленні.