Ядерна безпека на ЗАЕС залишається в нестабільному стані, - МАГАТЕ

Ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції залишається загрозливою. Постійні відключення АЕС від зовнішньої мережі становлять загрозу для ядерної безпеки.

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У МАГАТЕ наголошують, що найбільша атомна станція в Європі потребує надійного електропостачання для роботи насосів, які циркулюють воду для охолодження реакторів і басейнів з ядерним паливом.

За словами Гроссі, після російського удару 9 березня АЕС покладалася на одну резервну лінію електропередач, яка залишається відключеною через ремонт.

"Ядерна безпека на ЗАЕС залишається в нестабільному стані", - сказав гендиректор МАГАТЕ.

Він наголосив, що відсутність доступу до зовнішньої мережі зробить ЗАЕС залежною від дизельних генераторів.

"Я знову закликаю всі сторони взяти на себе зобов’язання забезпечити ядерну безпеку та захист безпеки на станції", - додав Гроссі.

Нагадаємо, вчора МАГАТЕ заявило про загрозу відключення Запорізької АЕС від останньої резервної лінії електропередач.

Також у МАГАТЕ оголосили, що більше не розглядають можливість створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.