Оккупанты готовят план эвакуации из ЗАЭС, - Центр нацсопротивления

Оккупанты готовят предварительный план эвакуации из Запорожской атомной электростанции. Колаборантов и работников "Росатома" уже предупредили.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Центр национального сопротивления.
"Колаборантов и свезенных россиянами работников "Росатома" на станцию, предупредили, что в скором времени может начаться принудительная эвакуация и поэтому они должны предоставить список родственников и быть готовыми выехать по первому сигналу", - говорится в сообщении.
Также в ЦНС отмечают, что оккупанты похищают работников Запорожской АЭС для "профилактических бесед" в застенках, чтобы те брали паспорта России.
"Так, враг создал "карманный" профессиональный союз, к которому принудительно должны присоединиться все работники станции, а для вступления необходимо получить паспорт врага. Всех несогласных вывозят и пытают", - добавляют в сообщении.
Ранее мы писали о том, что российские захватчики устанавливают дополнительный забор вокруг оккупированной Запорожской АЭС . Так они пробуют оградить подъезды к станции.
Также напомним, что ситуация на оккупированной Запорожской атомной электростанции остается угрожающей. Постоянные отключения АЭС от внешней сети представляют угрозу ядерной безопасности .
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