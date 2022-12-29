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Окупанти готують оборонні рубежі поблизу Луганська та обговорюють здачу в полон, - Генштаб

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Луганськ, Четвер 29 грудня 2022 12:39
Окупанти готують оборонні рубежі поблизу Луганська та обговорюють здачу в полон, - Генштаб Фото: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Окупаційні війська поступово будують оборонні рубежі біля Луганська, готуючись до прориву ЗСУ. Водночас мобілізовані обговорюють можливість здачі у полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

За його словами, серед офіцерського складу штабу 2 армійського корпусу, який дислокується у Луганську, ходить інформація про поступову підготовку оборонних рубежів навколо Луганська.

"Зазначається, що у разі прориву силами оборони України оборонних рубежів окупаційних військ на лінії Сватове-Кремінна та перенесення бойових дій ближче до Луганська значна частина військовослужбовців підрозділів 2 армійського корпусу, особливо з числа мобілізованих на тимчасово окупованих територіях, планує здаватися в полон", - зазначив Громов.

Нагадаємо, Олексій Громов під час брифінгу також повідомив, що ЗСУ за тиждень просунулися на 2,5 км у напрямку Кремінної Луганської області.

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