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Оккупанты готовят оборонные рубежи вблизи Луганска и обсуждают сдачу в плен, - Генштаб

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Луганск, Четверг 29 декабря 2022 12:39
Оккупанты готовят оборонные рубежи вблизи Луганска и обсуждают сдачу в плен, - Генштаб Фото: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупационные войска постепенно строят оборонные рубежи возле Луганска, готовясь к прорыву ВСУ. В то же время мобилизованные обсуждают возможность сдачи в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

По его словам, среди офицерского состава штаба 2 армейского корпуса, дислоцирующегося в Луганске, ходит информация о постепенной подготовке оборонительных рубежей вокруг Луганска.

"Отмечается, что в случае прорыва силами обороны Украины оборонных рубежей оккупационных войск на линии Сватово-Кременная и переноса боевых действий ближе к Луганску значительная часть военнослужащих подразделений 2 армейского корпуса, особенно из числа мобилизованных на временно оккупированных территориях, планируется сдаваться в плен", - отметил Громов.

Напомним, Алексей Громов во время брифинга также сообщил, что ВСУ за неделю продвинулись на 2,5 км в направлении Кременной Луганской области.

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