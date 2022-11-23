Окупанти готують в Криму 30 операторів бойових дронів, - зведення Генштабу

У Севастополі на базі одного з навчальних закладів окупанти готують операторів безпілотних літальних апаратів як російського, так і іранського виробництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
За його даними, термін підготовки вказаних спеціалістів становить до трьох тижнів. Наразі готується близько 30 військовослужбовців.
Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське та Мар'їнка в Донецькій області.
Противник завдав 5 ракетних ударів по населених пунктах Харківської та Донецької областей, здійснив близько 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та містами та селами.
Спостерігається додаткове обладнання противником оборонних рубежів уздовж ділянки автодороги Каховка – Мелітополь, Херсонської та Запорізької областей.
За даними штабу, окупаційні війська продовжують зазнавати втрат. Так, у населеному пункті Каланчак Херсонської області у місцевій лікарні не вистачає ліжкомісць для розміщення поранених загарбників. А до населеного пункту Великих Копанів протягом попередньої доби доставлено близько 40 поранених окупантів.
За уточненою інформацією, 21 листопада поточного року у Запорізькій області підтверджено знищення ворожих зенітного ракетного комплексу С-300 та 5 одиниць військової техніки різного типу у районі населеного пункту Пологи.
Крім того, 40 військовослужбовців зазнали поранень. Неподалік Веселого Запорізької області було знищено блокпост окупантів, 15 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості. У Мелітополі втрати противника становили до 30 осіб пораненими.
Українська авіація протягом минулої доби завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів, а воїни ракетних військ та артилерії вразили пункт управління супротивника.
Нагадаємо, за даними Генштабу, російські окупанти розмістили так званих інструкторів у приміщенні політехнічного технікуму у місті Єнакієвому.
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