У технікумі в Єнакієве поряд із студентами розмістили військових інструкторів, - Генштаб
Російські окупанти розмістили так званих інструкторів в приміщенні політехнічного технікуму у місті Єнакієве (Донецька область).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"У місті Єнакієве, що на Донеччині, триває підготовка примусово мобілізованих з території тимчасово окупованого регіону до лав російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.
Генштаб зазначає, що як особливість відзначається розміщення так званих інструкторів в приміщенні місцевого політехнічного технікуму, де одночасно навчаються студенти.
Нагадаємо, що в окупованій російськими військами Макіївці Донецької області спалахнула нафтобаза. Причиною стало "попадання вибухонебезпечного предмета".
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